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Суббота, 22 июня 2024, 01:55 мск

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Израиль пригрозил принять «необходимые решения» в ответ на атаки «Хезболлы»

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в пятницу, 21 июня, заявил, что его страна не допустит продолжения атак «Хезболлы», и скоро примет необходимые решения на этом направлении, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Кац написал: «Израиль не может допустить, чтобы террористическая организация «Хезболла» продолжала атаковать его территорию и его граждан. Скоро мы примем необходимые решения на этом направлении. Я надеюсь, что весь свободный мир безоговорочно поддержит израильскую сторону в войне против оси зла во главе с Ираном».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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