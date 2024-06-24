ЕС грозит запретить въезд грузинским чиновникам

Европейский союз грозит грузинским чиновникам запретом на въезд в страны объединения, а также потерей шанса на вступление в ЕС в том случае, если Тбилиси не изменит политику.

«Дорога для народов Грузии открыта в ЕС. Однако, если правительство продолжит делать то, что оно делает, эта дорога будет закрыта», – отметил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге.

Он добавил, что Брюссель также обсуждает и другие меры, в частности, может ограничить финансовую поддержку Тбилиси из Европейского фонда мира и контакты на высоком политическом уровне.

«Например, мы можем затруднить грузинским чиновникам поездки в Европу… Это меры, которые будут применены именно по отношению к правительству Грузии, а не к грузинскому народу», – пояснила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Напомним, 14 мая парламент Грузии принял закон «О прозрачности внешнего влияния» (об иноагентах). Президент Саломе Зурабишвили заявила, что наложит на него вето. 28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето. Закон вступил в силу 3 июня.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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