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Понедельник, 3 июня 2024, 12:15 мск

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В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Закон «О прозрачности внешнего влияния» (об иноагентах) вступил в силу в Грузии. Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

«Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния», – сказал Папуашвили на брифинге.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на принятый парламентом закон об иноагентах, отказавшись подписывать документ.

Парламент Грузии 28 мая после почти четырехчасового заседания большинством голосов преодолел вето президента и окончательно принял «О прозрачности внешнего влияния». Сообщается, что «за» закон проголосовали 84 депутата, «против» – всего 4.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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