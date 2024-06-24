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Понедельник, 24 июня 2024, 19:17 мск

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Лавров обвинил США и Украину в причастности к теракту в Севастополе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником в Минске в понедельник, 24 июня, заявил, что причастность США и Украины к террористической атаке на Севастополь сомнению не подвергается, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава российской дипломатии сказал: «Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. Параллельно была еще одна террористическая атака – в Дагестане. Есть жертвы. Соответствующие компетентные органы делают все, чтобы незамедлительно установить заказчиков. Причастность Соединенных Штатов и их украинских подопечных нами не подвергается сомнению. Вооружение, которое США поставляет украинскому режиму, не может быть использовано без прямого участия американских военных, включая спутниковые возможности».

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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