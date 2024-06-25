Москва потребовала от Тель-Авива отказаться от операции в Рафахе,

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по положению на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, во вторник, 25 июня, заявил, что Россия требует от Израиля отказаться от операции в Рафахе и призывает обе стороны конфликта к освобождению всех удерживаемых лиц.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Операция в Рафахе, о недопустимости которой говорили все члены СБ, увы, идет полным ходом. Резолюция 2735 про некую «сделку», конечным итогом которой должно было стать прекращение огня, как, по крайней мере, утверждали американские авторы, не работает. Проданный Совету Безопасности под видом рецепта спасения Газы «кот в мешке», как мы и предупреждали, оказался пустышкой. …Самые мрачные предположения о последствиях для мирного населения от штурма Рафаха оправдались. В попытке добраться до командиров ХАМАС израильтяне наносили неизбирательные удары по лагерям беженцев, что привело к огромным жертвам среди гражданских лиц.…Требуем от Израиля отказаться от операции в Рафахе. Призываем также все стороны к немедленному, безусловному прекращению огня, освобождению заложников и задержанных палестинцев».

«Уже девять месяцев продолжается операция Израиля в Газе. За это время убито более 37,5 тысяч палестинцев, по большей части женщин и детей, число раненых перешло отметку в 86 тысяч человек, десятки тысяч числятся пропавшими без вести. Погибло также более 1500 израильтян и иностранцев, а 120 заложников до сих пор удерживаются в плену. В анклаве практически полностью уничтожена гражданская инфраструктура, включая больницы, школы и жилой фонд», – отметил Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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