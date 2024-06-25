В Берлине назвали вступление Украины в ЕС гробом для миллиардов евро, а Урсулу фон дер Ляйен – надгробием

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт на пресс-конференции во вторник, 25 июня, заявила, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) станет гробом для миллиардов евро налогоплательщиков Германии, а памятник Урсуле фон дер Ляйен – надгробием, – сообщают немецкие СМИ.

В ходже общения с журналистами лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) сказала: «Фракция BSW в Бундестаге категорически отрицает идею вступления Украины в ЕС. Для этого нет условий, и мы считаем, что наше федеральное правительство поступило безответственно, дав этим переговорам зеленый свет. Совершенно очевидно, что за этим открывается гроб для миллиардов евро немецких налогоплательщиков. Это будет невероятно дорогой процесс. …Может быть, на Украине когда-нибудь возведут памятник фон дер Ляйен, но для Евросоюза это станет скорее – надгробием».

«МРОТ на Украине сегодня составляет 1,20 веро в час, что объясняет интерес украинцев к пособиям в Германии. В случае вступления в ЕС у Украины и Германии будет общий рынок труда, что невозможно с учетом такого низкого показателя минимального размера оплаты труда. Кроме того, спрашивается, что произойдет с европейскими стандартами в сфере правового государства и борьбы с коррупцией, демократии, социальных и профсоюзных прав? У ЕС есть правовые рамки в этих сферах, которых страны обязаны придерживаться. Неужели их придется понизить до уровня Украины?» – добавила немецкий политик.

Отметим, что ранее во вторник, министр иностранных дел Бельгии, страны председательствующей в ЕС, Аджа Лябиб заявила, что Евросоюз начал официальные переговоры о вступлении Украины в Сообщество.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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