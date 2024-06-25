Министр обороны Израиля попросил США не допустить появления ядерного оружия у Ирана

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант на встрече с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне во вторник, 25 июня, заявил, что Иран является главной угрозой для будущего мира и попросил США не допустить появления ядерного оружия у Тегерана, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой Минобороны Израиля, говорится, что Галант сказал Остину следующее: «Иран является для будущего мира главной угрозой. Настало время реализовать обязательства администраций США, принятые на протяжении предыдущих многих лет, по недопущению появление у Ирана ядерного оружия, потому что уходит время».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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