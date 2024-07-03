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Среда, 3 июля 2024, 19:32 мск

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Си Цзиньпин и Путин заявили о бесперспективности переговоров по Украине без российского участия

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 3 июля, заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров на полях саммита ШОС в Астане отметили бесперспективность любых переговоров по Украине без участия Москвы, – сообщают СМИ.

В видеоролике, размещенном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, представитель Кремля говорит: «Нельзя сказать, что Украине было уделено центральное внимание на встрече. Путин и Си Цзиньпин предметно обсудили двусторонние отношения, все области, и обменялись мнениями по региональным проблемам. Были намечены планы для взаимодействия по разным направлениям в составе рабочих групп. В контексте Украины, кстати, была четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия».

Астана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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