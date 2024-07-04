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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:56 мск

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Путин высказался о прекращении огня на Украине

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на брифинге в Астане по итогам саммита ШОС в четверг, 4 июля, заявил, что прекращение огня на Украине без достижения четких договоренностей, которые были бы приемлемы для Москвы – невозможно, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию, и быть готовым к продолжению вооружённого конфликта. Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации. И поэтому прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно».

«Россия не может согласиться на прекращение огня с Украиной, поскольку не уверена в ответных действиях Киева», – подчеркнул Путин.

Астана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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