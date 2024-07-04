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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:56 мск

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Путин оценил план Трампа закончить конфликт на Украине

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин на брифинге в Астане по итогам саммита ШОС в четверг, 4 июля, заявил, что поддерживает и относится вполне серьезно к плану экс-президента США Дональда Трампа завершить украинский конфликт, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «То, что господин Трамп как кандидат в президенты заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно. Я не знаком с его конкретными предложениями, по поводу того как он собирается это сделать. И это, конечно, ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем».

Астана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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