Медведев рассказал о выполнении задачи по набору добровольцев

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил в четверг, 4 июля, заявил, что за первые месяцы 2024 года контракты на военную службу заключили около 190 тысяч человек, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Мы продолжаем работу над укомплектованием Вооруженных сил РФ контрактниками в 2024 году, исполняя ряд указаний президента России. Сегодня мы подведем итоги работы за прошедшее полугодие, поэтому мы встречаемся непосредственно в Министерстве обороны. Задача по набору по контракту и добровольцев в 2024 году выполняется, среднесуточный темп составляет около одной тысячи человек. За первые месяцы 2024 года контракты на военную службу заключили примерно 190 тысяч россиян».

В совещании принял участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, а также полномочные представители президента России в федеральных округах и главы субъектов.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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