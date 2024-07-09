российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 июля 2024, 12:29 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Новый британский премьер не будет мешать МУС арестовывать Нетаньяху – СМИ

Новое британское правительство не будет мешать Международному уголовному суду (МУС) выписывать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Представители Лейбористской партии заявили, что юрисдикция МУС распространяется на события в секторе Газа, пишет The Guardian.

Премьер-министр Кир Стармер 9 июля поговорил по телефону с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Британский политик заявил о «продолжающихся страданиях и массовых человеческих жертвах» в секторе Газа и необходимости срочно установить перемирие.

«Он добавил, что важно обеспечить долгосрочные условия для существующего решения о двух государствах, включая обеспечение того, чтобы у Палестинской администрации были финансовые средства для эффективной работы», – рассказали чиновники изданию. По их словам, Лондон возьмет другой курс в вопросе ареста главы израильского правительства.

В конце июня досудебная палата МУС отложила решение об аресте премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта. Причиной стало заявление Лондона, что вопрос находится все юрисдикции МУС.

Лондон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Израиль

Реальное число жертв в секторе Газа может превышать 186 000 человек / Дания призвала своих граждан не посещать Израиль / Нетаньяху саботирует соглашение о перемирии в секторе Газа – СМИ / Израиль объявил своей крупнейшую за 30 лет часть палестинской территории / «Хезболла» из «Катюш» обстреляла позиции израильских войск / В Израиле мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра / HRW: Израиль и союзники должны заплатить за нарушения прав человека в секторе Газа / Израиль назвал сроки окончания военной операции в Рафахе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Политика, Европа, Израиль,