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Четверг, 18 июля 2024, 01:35 мск

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Путин созвонился с Наследным принцем Саудовской Аравии

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в среду, 17 июля, в телефонном разговоре с Наследным принцем, Председателем Совета министров Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом отметил важность продолжения тесной координации в рамках «ОПЕК плюс».

В сообщении пресс-службы Кремля говорится: «С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учёта интересов друг друга. Затронут ряд актуальных вопросов российско-саудовского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах. Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках «ОПЕК плюс» в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей».

«Условлено о поддержании контактов на различных уровнях», – добавили в Кремле.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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