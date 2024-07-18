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Пятница, 19 июля 2024, 01:15 мск

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Володин: Государство или обладает суверенитетом, или становится колонией

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании Национальной Ассамблеи Республики Никарагуа по случаю с годовщины Сандинистской народной революции в четверг, 18 июля, заявил, что государство обладает либо суверенитетом, либо становится колонией, и передал поздравление от президента России Владимира Путина.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Госдумы, говорится, что в ходе своего выступления Володин сказал следующее: «Россия и Никарагуа борются за право граждан самим планировать свое будущее, определять путь развития. Нас многое объединяет. Мы выступаем за справедливый многополярный мир, верховенство права в международных делах, обеспечение стабильности и безопасности, невмешательство в дела суверенных государств, отсутствие двойных стандартов, эти принципы в международных организациях вместе отстаиваем. И в этом наша сила. …Либо государство обладает суверенитетом, либо становится колонией – другого не дано».

«Никарагуа – близкий по духу союзник нашей страны. Правильно укреплять нашу дружбу, отношения, имеющие большую историю. Вместе мы можем противостоять любому давлению извне, справиться с вызовами и угрозами, защитить суверенитет и независимость наших государств», – подчеркнул спикер Госдумы России.

Манагуа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Володин Вячеслав

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