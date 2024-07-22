В России будет создан банк данных экстремистов

Президент России Владимир Путин в проекте указа о новой стратегии противодействия экстремизму предложил в качестве одного из направлений противодействия этому явлению создать банка данных лиц, выехавших из страны для участия в экстремистских организациях, – передает в понедельник, 22 июля, ТАСС.

В сообщении агентства со ссылкой на документ говорится: «Основными направлениями государственной политики в сфере противодействия экстремизму и мерами по ее реализации являются в области правоохранительной деятельности создание банка данных на лиц, выехавших за пределы РФ для участия в экстремистских организациях, а также для прохождения обучения в иностранных центрах недружественных государств».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube