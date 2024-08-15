Британские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов

Британские спецслужбы пытаются вербовать и запугивать сотрудников российских дипломатических представительств. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Вынужден констатировать, что такие случаи бывают. Это, конечно, неприемлемо. Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям», – сказал дипломат.

Ранее представители России при ООН заявляли, что американские спецслужбы, в частности, ФБР, продолжают попытки вербовки сотрудников российского постпредства при ООН.

В 2023 году ЦРУ создало канал в Telegram для вербовки россиян. Спецслужба разместила пропагандистское видео на русском языке. В канале сообщается, что ЦРУ хочет получить от российских граждан информацию об «экономике или высшем руководстве» России.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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