«Это их когда-нибудь погубит…» Медведев раскрыл причину, по которой не было бы СВО

Россия не проводила бы специальную военную операцию, если бы Запад во главе с США заключил договор с Москвой о безопасности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью каналу RT.

«Если бы западным странам и прежде всего Соединенным Штатам достало гибкости и ума заключить с Россией договор о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было. Но они привыкли всех ломать через колено», – сказал Медведев.

«Они исходят из принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит просто», – подчеркнул зампред Совбеза России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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