Мир подошел к опасной черте: Путин не исключает вероятность ядерной катастрофы

Мир подошел к опасной черте, где наступает момент истины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Глава государства обратил внимание, что «прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло; а за формирование нового разворачивается серьёзная, непримиримая борьба». По его словам, речь идет не просто о схватка за власть или геополитическое влияние, а о столкновение принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе: от его исхода зависит будет ли построено мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций, без принуждения и применения силы.

«Казалось бы, альтернативы этому нет. На первый взгляд. Но, к сожалению, есть. Это погружение человечества в пучину агрессивной анархии, внутренних и внешних расколов, утрата традиционных ценностей, новые форматы тирании, фактический отказ от классических принципов демократии, базовых прав и свобод», – констатировал Путин.

По его оценке, «мы подошли к опасной черте». «Призывы Запада нанести стратегическое поражение России – стране, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, – демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Ну, во всяком случае, некоторых из них. Такая слепая вера в собственную безнаказанность, исключительность может обернуться мировой трагедией», – пояснил президент РФ.

Как считает глава государства, международные конфликты чреваты взаимным уничтожением. «Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – уточнил он.

По его словам, «вместо того чтобы осознать тщетность своих устремлений, объективный характер перемен, некоторые западные элиты, кажется, готовы пойти на всё, чтобы не допустить появления новой международной системы, отвечающей интересам мирового большинства».

«В политике Соединённых Штатов, например, и их союзников в последние годы всё более заметен принцип «не доставайся же никому», «если не с нами, то против нас». Ну послушайте, эта формула очень опасная <…> Хаос, системный кризис уже нарастает и в самих странах, которые пытаются проводить такую политику», – подчеркнул Путин.

Сочи, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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