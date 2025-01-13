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Понедельник, 13 января 2025, 20:14 мск

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Премьер-министр Словакии пригласил Зеленского на газовые переговоры

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести переговоры по поводу транзита газа из России.

По его словам, такая встреча «создаст хорошие условия» для открытого разговора о поставках газа в Словакию и другие европейские страны через территорию Украины.

Стоит отметить, ранее появлялись сообщения, что президент Словакии Петер Пеллегрини отказался от визита в Киев как раз из-за прекращения Украиной транзита российского газа, из-за чего обострились отношения двух стран. Сам Фицо неоднократно заявлял, что Братислава рассматривает ряд ответных мер против Киева, если поставки не будут возобновлены.

В то же время в Киеве подчеркивали, что вопрос возобновления транзита не рассматривался и не рассматривается.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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