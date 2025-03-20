СМИ: Пашинян поручил ведомствам восстановить связи с российскими коллегами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал поручение государственным ведомствам восстановить связи с российскими коллегами и «активно участвовать в совместных мероприятиях». Об этом сообщает местное издание Hraparak.

По его сведениям, этот шаг предпринят «на фоне последних геополитических изменений». Кроме того, как указывается в публикации, Пашинян принял приглашение президента РФ Владимира Путина и посетит Москву 9 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, 14 марта Кремль по итогам телефонного разговора премьера Армении с президентом России в том числе сообщил, что Пашинян будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в ВОВ.

Ереван, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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