Сербия поблагодарила спецслужбы России за помощь в борьбе с цветной революцией

Руководство Сербии благодарно спецслужбам России за информацию, которая помогает в борьбе с цветной революцией. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин.

«Я очень благодарен российским спецслужбам, которые нас всегда поддерживают в нашей борьбе против цветных революций, в первую очередь, информацией», – сказал он в беседе с РИА «Новости».

Вулин отметил, что спецслужбы России имеют представление о нависшей над Сербией опасности. «У нас очень хорошая коммуникация и я очень благодарен за это», – сказал он.

Политик напомнил об официальной договоренности спецслужб России и Сербии о сотрудничестве по борьбе с цветными революциями.

Напомним, массовые протесты в Сербии продолжаются четыре месяца и уже стали поводом для отставки правительства страны. Их формальной причиной считается трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, которая произошла 1 ноября 2024 года, когда в результате обрушения бетонного козырька погибли 15 человек.

15 марта в Белграде прошла акция протеста с участием 107 тысяч человек, сообщало МВД страны. Участники протестных выступлений полностью копировали приемы украинского майдана. Активисты в Белграде подпрыгивали и выкрикивали лозунг: «Кто не скачет, тот чаци!».

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что в поддержку оппозиционных движений из-за рубежа было вложено около 3 млрд евро с целью его свержения.

Белград, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube