Президент Казахстана подтвердил визит в Москву на 9 мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил участие в торжествах по поводу 80-летия Великой Победы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам переговоров казахстанского лидера с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Президенты подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В торжественных мероприятиях в Москве по этому поводу, естественно, примет участие Касым-Жомарт Токаев», – говорится в пресс-релизе.

В Кремле уточнили, что в ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в сфере энергетики. «Владимир Путин также поделился оценками хода российско-американского диалога», – добавили в Кремле.

В Москве ожидают лидеров ряда иностранных государств, в том числе постсоветского пространства, несмотря на противодействие Запада. Накануне свое участие в торжествах 9 мая подтвердил президент Сербии Александр Вучич.

Москва – Астана, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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