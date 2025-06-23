Кремль осудил удары США по Ирану и заявил о готовности помочь Тегерану

Кремль осудил удары США по иранским ядерным объектам, охарактеризовав их как новый виток эскалации напряженности. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Происходит увеличение количества участников этого конфликта. Точнее произошло. Новый виток эскалации, напряженности в регионе. И, конечно, мы осуждаем и выражаем сожаление в этой связи, глубокое сожаление», – сказал представитель Кремля.

Теперь, по его словам, предстоит узнать, что произошло с ядерными объектами в Иране и не привели ли американские удары к радиационной опасности. «Хотя мы слышали заявления из МАГАТЭ о том, что сейчас каких-либо признаков радиационного заражения нет. Но это все вопросы, которые конечно не могут вызывать обеспокоенность, справедливую обеспокоенность», – добавил он.

В ответ на вопрос, что Россия готова сделать для Тегерана в текущей ситуации, Песков заявил, что «все зависит от того, что необходимо Ирану».

«Мы предложили наши посреднические усилия. Мы заявили о своей позиции. Это тоже очень важное проявление. Это такой вид поддержки иранской стороны. Но и дальше все будет зависеть от того, что необходимо Ирану», – отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также сообщил, что президенты РФ и США в последних телефонных беседах неоднократно обсуждали тему конфликта Израиля и Ирана, но американская сторона не уведомляла Москву о планах нанести удар по Ирану. «Никакого детального информирования не было», – сказал представитель Кремля.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы, назвав свои действия «упреждающим ударом». Израильские военные ударили по иранским ядерным и военным объектам. В ответ Тегеран наносит ракетные удары по военно-промышленным объектам Израиля и авиабазам. Стороны продолжают обмениваться ударами. В ночь на 22 июня в вооруженный конфликт вступили США, атаковав три ядерных объекта Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Сегодня Израиль снова атаковал ядерный объект в Фордо, сообщили иранские власти. Как заявили представители Организации по атомной энергии исламской республики, никакой опасности или угрозы местным жителям нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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