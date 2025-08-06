СМИ: Трамп может отказаться от санкций против России после истечения срока ультиматума

Санкции против России и ее торговых партнеров, которые грозит ввести президент США Дональд Трамп после истечения 10-дневного срока своего ультиматума для Москвы по урегулированию конфликта на Украине, не являются неизбежным. Об этом сообщает газета The New York Post, ссылаясь на источник, знакомый с ходом обсуждений. По ее данным, для США в приоритете остается заключение сделки по Украине.

Американская администрация продолжает настойчиво добиваться заключения мирного соглашения, пояснил собеседник издания. Он также отметил, что для Трампа такой результат был бы более предпочтительным, чем введение санкционных ограничений или пошлин.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение о возможном усилении санкций против России после проведения переговоров РФ и США 6 августа. «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», – приводит слова Трампа РИА «Новости». Комментируя возможность введения пошлин в размере 100% на товары из всех стран, которые покупают российские энергоносители, глава Белого дома сказал, что «никогда не устанавливал процент».

Заявление прозвучало в преддверие визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в России. Сегодня утром спецпредставитель Трампа прилетел в Москву, где, как ожидается, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Предполагается, что Уиткофф передаст российскому лидеру пожелания президента США по урегулированию украинского кризиса.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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