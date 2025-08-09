Американские СМИ анонсировали возможный визит Зеленского на Аляску

Глава киевского режима Владимир Зеленский может принять участие в переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщает американский канал CBSNews со ссылкой на высокопоставленный источник в американском Белом доме.

Чиновник не уточнил, при каких условиях и в каком формате Зеленский сможет поучаствовать в переговорах.

Напомним, встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа. Американский лидер заявил, что намерен обсудить с главой российского государства конфликт. Также он заявил, что «есть шанс» на проведение трехсторонней встречи с главами Украины и России.

Американский канал обратил внимание на слова Трампа о том, что он планирует обсудить урегулирование конфликта с двумя сторонами, но собирается начать с России.

В конце июля Трамп заявлял, что его встреча с президентом РФ и главой киевского режима обязательно состоится. «Это произойдет. Но она (встреча) должна была пройти еще три месяца назад», – говорил он.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

