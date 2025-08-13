Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев ответил на вопрос о возможности территориальных обменов в рамках урегулирования конфликта с Украиной. Этот вопрос, как сообщала западная пресса, могут обсудить Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече на Аляске. О возможности обмена землями между РФ и Украиной говорил и сам американский лидер. Фадеев заявил, что территориальное устройство России закреплено в Конституции страны, поэтому обмен землями невозможен.

«Территориальное устройство РФ закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано», – подчеркнул дипломат. Он указал, что цели российской делегации в переговорах на Аляске «диктуются исключительно национальными интересами».

Дипломат также подчеркнул, что позиция России по урегулированию на Украине остается неизменной. «Что касается принципиальной позиции по урегулированию кризиса, то… позиция России неизменна, и она была озвучена в этом зале чуть больше года назад, 14 июня 2024 года», – сказал он. Напомним, президент РФ Владимир Путин в июне прошлого года на встрече с руководством МИД назвал условия по мирному урегулированию на Украине. Это должна быть не заморозка, а прекращение конфликта, указал он. Мирное предложение Москвы в том числе включает вывод украинских войск из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от планов по вступлению в НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что мирное урегулирование на Украине может включать «обмен территориями», детали он не привел. Глава киевского режима Владимир Зеленский исключил возможность территориальных уступок, заявив, что не согласится на вывод войск с Донбасса.

Накануне газета The Daily Telegraph сообщала, что Украина может пойти на территориальные уступки в рамках поддерживаемого Европой мирного плана. По данным издания, европейские лидеры поддержат позицию Киева по любым «территориальным обменам» и попытаются убедить Трампа в том, что существует «красная линия «Украина плюс Европа», которая отвергает отказ Киева от любых территорий, находящихся под его контролем. Киев может согласиться на уступки, чтобы обеспечить себе гарантии от Европы и США в виде поставок оружия и перспективы вступления Украины в НАТО, отмечается в публикации.

В то же время глава Пентагона Пит Хегсет вчера заявил, что в соглашении по мирному урегулированию конфликта будут территориальные уступки. «Никто не будет счастлив», – подчеркнул шеф Пентагона.

Москва, Наталья Петрова

