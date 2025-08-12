«Никто не будет счастлив»: шеф Пентагона сделал заявление о сделке по Украине

В договоре по мирному урегулированию украинского конфликта будут территориальные уступки. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

«В переговорной части, знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив», – подчеркнул шеф Пентагона.

Хегсет отметил, что его не беспокоит создание прецедента обмена территориями, поскольку вооруженный конфликт на Украине начался при предыдущих президентах США, а не при Дональде Трампе.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Украина может пойти на территориальные уступки в рамках поддерживаемого Европой мирного плана. При этом европейские лидеры попытаются убедить президента США Дональда Трампа в том, что существует «красная линия», которая отвергает отказ Киева от любых территорий, находящихся под его контролем.

Напомним, 15 августа на Аляске состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры намерены обсудить долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube