российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 августа 2025, 10:36 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

«Никто не будет счастлив»: шеф Пентагона сделал заявление о сделке по Украине

Фото с сайта Пентагона

В договоре по мирному урегулированию украинского конфликта будут территориальные уступки. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

«В переговорной части, знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет счастлив», – подчеркнул шеф Пентагона.

Хегсет отметил, что его не беспокоит создание прецедента обмена территориями, поскольку вооруженный конфликт на Украине начался при предыдущих президентах США, а не при Дональде Трампе.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Украина может пойти на территориальные уступки в рамках поддерживаемого Европой мирного плана. При этом европейские лидеры попытаются убедить президента США Дональда Трампа в том, что существует «красная линия», которая отвергает отказ Киева от любых территорий, находящихся под его контролем.

Напомним, 15 августа на Аляске состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Лидеры намерены обсудить долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / США

СМИ: Украина может отказаться от контролируемых Россией территорий при поддержке Европы / На Аляске сошел оползень и вызвал цунами / Американец последовал совету нейросети и попал в психлечебницу / Американские СМИ анонсировали возможный визит Зеленского на Аляску / СМИ: Трамп может отказаться от санкций против России после истечения срока ультиматума / Трамп заявил, что нашел способ заставить Россию прекратить СВО / В Белом доме набросились на Индию из-за покупки российской нефти / Вице-президент США признался в «одержимости» НЛО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Конфликт на Украине, Политика, Россия, Донбасс vs Киев, США,