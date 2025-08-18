российское информационное агентство 18+

Трамп остался доволен переговорами с Зеленским и обозначил перспективы

Фото: nbcnews.com

Президент США Дональд Трамп удовлетворен переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил сам американский лидер перед началом встречи в Белом доме с европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«У нас был очень замечательный день, много хороших вещей сегодня произошло, состоялись очень важные обсуждения о том, как положить конец этим убийствам людей», – заявил Трамп (цитата по «Интерфаксу»).

«Я только что встретился с Зеленским, и... мы обсудили множество тем», – сказал Трамп (цитата по РИА «Новости»), добавив, что «нам также необходимо обсудить возможные территориальные обмены с учетом текущей линии соприкосновения».

«Следующим шагом будет проведение трехсторонней встречи», – отметил американский лидер.

«Мне кажется вы (Зеленский) и президент Путин сможете о чем-то договориться», – добавил Трамп.

«Через неделю или через две недели мы узнаем, урегулируем ли мы это или эти ужасные бои продолжатся. Мы сделаем все возможное, чтобы это прекратилось», – заявил американский лидер (цитата по ТАСС).

Ранее президент США сообщил, что планирует позвонить главе российского государства Владимиру Путину после его сегодняшних переговоров в Белом доме с европейскими лидерами и Зеленским.

«Он ждет моего звонка, когда мы закончим эту встречу», – сказал Трамп, уточнив, что поднимет тему трехсторонней встречи между ним, Путиным и Зеленским во время предстоящего разговора.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

