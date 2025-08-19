Лавров заявил о готовности России к любым форматам по Украине и оценил саммит на Аляске

Россия не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию украинского конфликта и допускает проведение как двусторонних, так и трехсторонних переговоров. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы не отказываемся ни от каких форм работы – ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент об этом неоднократно говорил. Главное, чтобы <...> все эти форматы включались не ради того, чтобы наутро кто-то писал в газетах или вечером показал по телевизору, или потом судачил в соцсетях, пытаясь снять пропагандистскую пенку», – отметил министр. Он подчеркнул, что такие форматы нужны, «чтобы шаг за шагом, постепенно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступени для того, чтобы готовить саммиты – вот такой серьезный подход мы всегда будем поддерживать».

В то же время глава МИД заявил, что любые контакты с участием первых лиц нужно «готовить предельно тщательно».

Касаясь пятничного саммита России и США на Аляске, Лавров сообщил, что беседа Владимира Путина и Дональда Трампа была полезной. Он отметил искреннее стремление американского лидера достичь «долгосрочного, устойчивого, надежного» результата по Украине, в отличие от европейских лидеров. По его словам, европейцы «на тот момент твердили на каждом углу, что только прекращение огня и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие».

Российский министр при этом подчеркнул, что президент США и его команда, благодаря переговорам на Аляске, стали гораздо глубже подходить к урегулированию украинского кризиса, понимая, что необходимо устранить его первопричины, о чем российская сторона постоянно говорила. Лавров напомнил, что одной из первопричин конфликта является проблема безопасности России, когда НАТО в течение десятилетий нарушала дававшиеся Москве обещания не допустить расширения альянса на восток. «Президент отмечал несколько раз, что после этих обещаний было пять волн расширения НАТО», – указал министр.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что Россия никогда не ставила перед собой цель захватить какие-либо территории, будь то Крым, Донбасс или Новороссия. «Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и в Донбассе, создавали города, Одессу, Николаев, многие другие порты, заводы, фабрики», – сказал глава российского МИД.

В этой связи он заявил, что если Зеленский «печется» о Конституции Украины, то нужно начать со статей, где гарантируется обеспечение прав русскоязычного населения: «Несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык во всех сферах жизнедеятельности человека, в Конституции Украины сохраняются обязательства государства в полной мере обеспечивать права русского – это отдельно выделено – и других национальных меньшинств».

В то же время, указал Лавров, «полный запрет русского языка во всех сферах человеческой деятельности должен был бы, наверное, вызвать возмущение у этих радетелей демократических принципов». «Ничего подобного. И то, что это единственная страна в мире, где запрещен какой-либо язык, тоже никого не смущает», – отметил он.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что без уважения безопасности России и в полной мере прав русских и русскоязычных на Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может. «Эти причины необходимо срочно устранять в контексте урегулирования», – заключил он.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Лидеры двух стран обсуждали ситуацию вокруг Украины и другие вопросы почти три часа. Стороны не пришли к соглашению по мирному урегулированию украинского конфликта, но добились прогресса.

Трамп в ходе встречи с Зеленским в Белом доме 18 августа заявил, что уверен в стремлении Путина урегулировать конфликт. Он также выразил уверенность, что разрешения украинского кризиса хочет и глава киевского режима. По итогам беседы Трамп сообщил, что начал подготовку к встрече Зеленского и Путина, после которой планируется трехсторонний саммит с участием США.

Москва, Наталья Петрова

