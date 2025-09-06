Трамп о гарантиях безопасности для Украины: США помогут, но на первых ролях будет Европа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа стремится к урегулированию конфликта на Украине и сыграет ведущую роль в разработке гарантий безопасности для Украины. Он подтвердил готовность Вашингтона внести свой вклад в гарантии безопасности для Киева. Об этом глава Белого дома заявил журналистам в Овальном кабинете.

«Европа будет первой, и они хотят быть первыми. Европа хочет, чтобы это закончилось. И это закончится. Это все завершится. Внезапно все сложится», – сказал Трамп (цитата по ТАСС).

Президент США добавил, что проработка гарантий безопасности для Украины уже ведется.

«Мы им поможем», – сказал Трамп в ответ на вопрос о том, обсуждал ли он гарантии безопасности для Украины с «коалицией желающих». При этом он подчеркнул, что именно Европа будет играть первую роль в разработке гарантий безопасности для Украины, передает «Интерфакс».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что гарантии безопасности должны быть выработаны как для России, так и для Украины. Он заверил, что «Россия будет договоренность исполнять». При этом российский лидер отметил, что пока никто на серьезном уровне этот вопрос с российской стороной не обсуждал. Вместе с тем Путин подчеркнул, что нельзя решать вопросы безопасности Украины без оглядки на безопасность России.

