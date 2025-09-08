«Очень скоро»: Трамп заявил о планах переговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшие дни. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам на военной базе «Эндрюс» под Вашингтоном.

«Очень скоро. В ближайшие несколько дней», – ответил он на соответствующий вопрос.

Трамп также выразил недовольство нынешним состоянием украинского конфликта, но выразил уверенность, что кризис будет урегулирован. «Я недоволен всем, что связано с этой войной… Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем ", – цитирует американского президента «Интерфакс».

Кроме того, глава американской администрации заявил, что лидеры ряда стран ЕС прибудут в США в начале текущей недели для обсуждения Украины. «Некоторые европейские лидеры приедут в нашу страну в понедельник или вторник в индивидуальном порядке. И я думаю, что мы уладим этот вопрос», – сказал Трамп.

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

