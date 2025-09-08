США требуют от ЕС отказа от нефти и газа из России в обмен на усиление санкций

Решение Евросоюза об отказе от закупок российских нефти и газа поспособствует ужесточению санкций США против Москвы. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, пишет Financial Times.

«Если бы европейцы провели черту и сказали: «Мы не будем покупать больше российского газа, мы не будем покупать российскую нефть». Окажет ли это положительное влияние на то, что США также станут более агрессивно [вводить санкции]? Безусловно», – цитирует главу американского Минэнерго РБК.

По словам Райта, Россия может направлять доходы экспорта углеводородов на финансирование военной операции. Прекращение поставок российских нефти и газа в Европу приблизит окончание конфликта на Украине, полагает он.

Глава Минэнерго США при этом предложил заменить российское сырье американским сжиженным природным газом (СПГ), бензином и другими продуктами. Закупки американских энергоносителей позволят Европе исполнить условия торгового соглашения с США, в рамках которого ЕС должен закупить американское топливо на сумму $750 млрд к концу 2028 года, указал Райт.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что 8 сентября делегация Евросоюза во главе с представителем ЕС по санкциям Дэвидом О'Салливаном посетит Минфин США для обсуждения экономического давления на Россию, включая новые рестрикции.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам саммита «коалиции желающих», оказывающей военную поддержку Киеву, о достигнутой договоренности координировать действия с президентом США Дональдом Трампом в рамках первичных и вторичных санкций в отношении России, «чтобы они были более эффективными».

