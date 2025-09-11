США хотят вернуть поправку Джексона-Вэника, запрещающую торговлю с Россией

В конгресс США внесен законопроект о восстановлении поправки Джексона-Вэника, которая запретит любую торговлю с Россией. Об этом заявил республиканец Джо Уилсон.

Конгрессмен уточнил, что внес законопроект после сообщения о дронах, которые сбили над Польшей. Поправка Джексона-Вэника предполагает запрет на любые торговые отношения с Россией.

«Президент [Барак] Обама и [бывший сенатор, а затем госсекретарь США] Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной «перезагрузки» отношений с Россией <...>. [Президент США Дональд] Трамп все исправит!» – написал Уилсон в соцсети.

Поправка Джексона-Вэника действовала с 1974 года в отношении СССР. Документ предусматривает ограничения на торговлю со странами, которые нарушают права своих граждан на эмиграцию и другие права человека. В 1989 году власти США приостановили действие поправки, а затем отменили ее в 2012 году.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли 19 дронов. Все беспилотники уничтожены, обломки одного из них упали на частный жилой дом, там повреждены крыша и припаркованный у дома автомобиль. Варшава считает БПЛА российскими.

В Министерстве обороны России заверили, что удар по территории Польши не предполагался. Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских беспилотников, «которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров».

При этом российское оборонное ведомство заявило о готовности провести консультации с военным ведомством Польши «по данной теме».

Вашингтон, Зоя Осколкова

