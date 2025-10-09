Песков заявил о паузе в диалоге по урегулированию конфликта на Украине

Процесс диалога по урегулированию конфликта на Украине приостановился из-за Киева. Об этом завил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Украина сейчас не тяготеет к мирному процессу, Киеву кажется, что что-то изменится на фронтах, но реальное положение дел свидетельствует об обратном. В процессе диалога по украинскому урегулированию обозначилась пауза», – сказал Песков.

В рамках переговорного процесса было проведено три встречи в Стамбуле. Российская сторона передала Украине все возможные документы как по гуманитарному взаимодействию, так по политическому регулированию. Поэтому на сегодняшний день мяч находится на стороне Киева.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил тотальным отключением света в двух российских регионах в случае масштабных перебоев в электроснабжении на Украине из-за российских ударов.

Москва, Зоя Осколкова

