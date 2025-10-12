США помогают Киеву наносить удары по энергообъектам России – FT

США уже на протяжении нескольких месяцев оказывают помощь Украине в нанесении дальних ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Вашингтоне и Киеве.

По информации собеседников издания, предоставленные Украине разведывательные данные дали возможность бить по «важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы».

Как отметили источники FT, американская разведка оказывает содействие Киеву в определении маршрута, высоты и времени проведения атак.

По словам неназванного американского чиновника, Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимых местах этих объектов, говорится в публикации, пишет «Прайм».

Как заявили газете представители Службы безопасности Украине, Киев намерен работать как над увеличением количества, так и масштабности ударов по территории России.

Ранее FT сообщала, что глава Белого дома Дональд Трамп дал распоряжение ведомствам США приготовиться к обмену разведданными с Украиной, которые могут помочь ей наносить удары вглубь России.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог в сентябре заявлял, что Трамп разрешил Киеву наносить удары по России дальнобойным оружием, добавив, что «неприкосновенных мест нет». При этом он не уточнил, идет ли речь об атаках американским оружием.

Напомним, на этой неделе президент США заявил, что «в значительной степени» принял решение по поставкам дальнобойных ракет «Томагавк» Украине, но ему требуется выяснить, куда Киев отправит это оружие. Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что в ходе телефонного разговора главы киевского режима Зеленского и Трампа в субботу обсуждалась возможность передачи Киеву «Томогавков». О принятии какого-либо решения по поставкам информации не поступало.

Ранее президент России Владимир Путин на Валдайском форуме предупредил, что возможная передача «Томагавков» Киеву разрушит отношения России и США.

