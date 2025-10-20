Кремль отреагировал на идею Трампа об остановке России и Украины на текущей линии фронта

Тема возможной остановки войск России и Украины на нынешней линии фронта для начала мирных переговоров неоднократно звучала в ходе контактов Москвы и Вашингтона, и каждый раз российская сторона давала ответ, что последовательность позиции РФ не меняется. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя появившееся в СМИ заявление президента США Дональда Трампа о том, что он предложил войскам России и Украины сначала остановиться на текущей линии соприкосновения, а затем договариваться о мире, Песков отметил, что «это газетное сообщение», и подобных заявлений на этот счет было много.

«Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ», – сказал он, подчеркнув, что «этот ответ хорошо известен – последовательность позиции Российской Федерации не меняется».

В ответ на просьбу прокомментировать информацию западных СМИ о том, что в ходе недавних телефонных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждался возможный обмен территориями с Украиной, Песков заявил, что Кремль дал всю необходимую информацию об этой беседе. «Больше нам сообщить об этом нечего», – резюмировал он.

Накануне Трамп высказал мнение в СМИ, что России и Украины нужно остановить боевые действия на текущей линии фронта, а мирное соглашение заключить позже. Об этом сообщало агентство Reuters. Глава Белого дома после встречи с Владимиром Зеленским призвал к прекращению огня на нынешней линии соприкосновения. Позже эту позицию он вновь озвучил в комментариях прессе.

Москва, Наталья Петрова

