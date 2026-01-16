Венесуэльская оппозиционерка отдала Трампу Нобелевскую премию мира

Лауреат Нобелевской премии мира Мария Мачадо отдала свою награду президенту США Дональду Трампу. Об этом американский лидер сообщил в соцсетях.

«Для меня было большой честью встретиться сегодня с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Она замечательная женщина, которая столько всего пережила. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную мной работу. Такой замечательный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!», – написал Трамп.

Ранее в Нобелевском комитете заявляли, что получатель премии не может быть изменен или пересмотрен. «Как только Нобелевская премия объявлена, ее нельзя отменить, разделить или передать другим лицам. Решение является окончательным и остается в силе на все времена… Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира – нет», – указано в сообщении комитета.

Мачадо получила Нобелевскую премию мира в октябре 2025 года, за то, что «объединила оппозицию в своей стране, всегда решительно выступала против милитаризации венесуэльского общества и неизменно поддерживала мирный переход к демократии».

По мнению политологов, Мачадо таким широким жестом пытается заручиться поддержкой главы США, чтобы претендовать на пост президента Венесуэлы после похищения американцами предыдущего лидера Николаса Мадуро. Ранее Трамп назвал Мачадо милой женщиной, но усомнился в ее способности возглавить Венесуэлу из-за отсутствия поддержки и уважения в стране.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

