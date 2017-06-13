90% россиян недовольны качеством и стоимостью коммунальных услуг / Инспекции в сфере ЖКХ специально «не видят» часть нарушений

Подавляющее большинство жителей России считают, что качество коммунальных услуг не соответствует их цене. Продолжает расти число жалоб, связанных с вопросами оказания ЖКУ, поступающих в Роспотребнадзор. В то же время сменить управляющую компанию, которая не справляется со своими обязанностями, зачастую практически нереально, а часть нарушений, допускаемых при проведении работ в сфере ЖКХ, инспекторы предпочитают не замечать.

В ходе опроса, проведенного Счетной палаты РФ в 60 регионах России, выяснилось, что только 1% граждан оценивают на отлично качество оказываемых коммунальных услуг, пишут «Известия». В целом около 44% россиян считают, что сфера ЖКХ в стране находится на удовлетворительном уровне, как правило, это жители Москвы и Санкт-Петербурга. 47% респондентов высказали противоположное мнение, среди них жители Архангельской, Брянской, Воронежской, Ивановской областей.

При этом 88,9% россиян уверены, что стоимость коммуналки завышена, и это несмотря на то, что цены на услуги, предоставляемые естественными монополиями в сфере ЖКХ (отопление, электроэнергия, газ), регулируются государством. «Жилищно-коммунальные услуги действительно дорогие в сравнении с зарплатами населения и другими услугами, которые можно купить по рыночным ценам», – отмечают эксперты.

В теории стоимость работ управляющих компаний определяют сами жители, согласуя смету, в реальности такая модель не работает. Отказаться от услуг управляющей организации практически невозможно, зачастую такие компании аффилированы с чиновниками и их трудно заменить. Невысокие тарифы, которые устанавливают местные власти, оказывают иллюзией, управляющие компании попросту не выполняют часть работ, а сотрудники государственной жилищной инспекции оказываются выходцами из тех же управляшек, поэтому закрывают глаза на некоторые нарушения.

Примечательно, что чаще всего жильцы понимают, что их обкрадывают, но не идут на конфликт. Большинство собственников выбирают пассивное поведение. К тому же проконтролировать производящиеся работы очень непросто, не у всех есть время проверять достоверность показаний общедомовых приборов учета и сравнивать их с показаниями индивидуальных счетчиков в квартирах.

Похожая ситуация складывается и в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. Платежи, зачисляемые в «общий котел», не контролируются потребителем. Согласно результатам опроса в последние четыре года капремонт проводился только у 9% респондентов, 83% опрошенных остались недовольны результатом ремонтных работ.

За прошлый год в Роспотребнадзор поступило 55 тысяч жалоб на оказание некачественных услуг ЖКХ, это на треть больше, чем в 2015 году. Самые проблемные вопросы связаны с обветшалыми инженерными коммуникациями, износившимися кровлями, разрушенным подвальными помещениями и состоянием лифтов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.06.17

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