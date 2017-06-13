Россияне смогут возмещать моральный вред за некачественные услуги ЖКХ

Жильцы многоквартирных домов вправе требовать денежной компенсации морального вреда за некачественное коммунальное обслуживание. Об этом говорится в постановлении Верховного суда РФ по результатам собрания по вопросам о судебных спорах в сфере ЖКХ.

«Потребитель вправе потребовать от лица, виновного в невыполнении указанных услуг или в нарушении непрерывности предоставления и качества коммунальных услуг, возмещения убытков, уплаты неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа», – указывает Верховный суд.

Помимо некачественно проделанной работы, например, по ремонту дома, ЖКХ заставят ответить и за значительные перебои в электро- и водоснабжении, или даже, если параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не отвечают требованиям, установленным законом, передает РИА «Новости».

Пострадавшие от действий управляющих компаний жильцы могут доказать свою правоту с помощью аудио- и видеозаписи показаний свидетелей или экспертов. Тем временем, сами исполнители коммунальных услуг должны показать отсутствие вины в судебном порядке.

Потребители помимо денежной компенсации могут добиться снижения платы за коммунальные услуги, вплоть до полного от нее освобождения. То же касается и взносов на содержание жилого помещения.

В то же время Верховный суд уточнил, что жители первых этажей обязаны платить за содержание лифтов, даже если они ими не пользуются. Лифты относятся к имуществу общего пользования, а значит, все без исключения граждане должны платить за них.

Ранее в ходе опроса, проведенного Счетной палаты РФ в 60 регионах России, выяснилось, что 90% жителей РФ считают качество коммунальных услуг несоответствующим их цене. Продолжает расти число жалоб, связанных с вопросами оказания ЖКУ, поступающих в Роспотребнадзор. Самые проблемные вопросы связаны с обветшалыми инженерными коммуникациями, износившимися кровлями, разрушенным подвальными помещениями и состоянием лифтов. В то же время сменить управляющую компанию, которая не справляется со своими обязанностями, зачастую практически нереально, а часть нарушений, допускаемых при проведении работ в сфере ЖКХ, инспекторы предпочитают не замечать.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.06.17

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