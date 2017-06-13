Вторник, 13 июня 2017, 15:17 мск

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Недвижимость

Россияне смогут возмещать моральный вред за некачественные услуги ЖКХ

Россияне смогут возмещать моральный вред за некачественные услуги ЖКХ

Жильцы многоквартирных домов вправе требовать денежной компенсации морального вреда за некачественное коммунальное обслуживание. Об этом говорится в постановлении Верховного суда РФ по результатам собрания по вопросам о судебных спорах в сфере ЖКХ.

«Потребитель вправе потребовать от лица, виновного в невыполнении указанных услуг или в нарушении непрерывности предоставления и качества коммунальных услуг, возмещения убытков, уплаты неустойки, денежной компенсации морального вреда и штрафа», – указывает Верховный суд.

Помимо некачественно проделанной работы, например, по ремонту дома, ЖКХ заставят ответить и за значительные перебои в электро- и водоснабжении, или даже, если параметры напряжения и частоты в электрической сети в помещении потребителя не отвечают требованиям, установленным законом, передает РИА «Новости».

Пострадавшие от действий управляющих компаний жильцы могут доказать свою правоту с помощью аудио- и видеозаписи показаний свидетелей или экспертов. Тем временем, сами исполнители коммунальных услуг должны показать отсутствие вины в судебном порядке.

Потребители помимо денежной компенсации могут добиться снижения платы за коммунальные услуги, вплоть до полного от нее освобождения. То же касается и взносов на содержание жилого помещения.

В то же время Верховный суд уточнил, что жители первых этажей обязаны платить за содержание лифтов, даже если они ими не пользуются. Лифты относятся к имуществу общего пользования, а значит, все без исключения граждане должны платить за них.

Ранее в ходе опроса, проведенного Счетной палаты РФ в 60 регионах России, выяснилось, что 90% жителей РФ считают качество коммунальных услуг несоответствующим их цене. Продолжает расти число жалоб, связанных с вопросами оказания ЖКУ, поступающих в Роспотребнадзор. Самые проблемные вопросы связаны с обветшалыми инженерными коммуникациями, износившимися кровлями, разрушенным подвальными помещениями и состоянием лифтов. В то же время сменить управляющую компанию, которая не справляется со своими обязанностями, зачастую практически нереально, а часть нарушений, допускаемых при проведении работ в сфере ЖКХ, инспекторы предпочитают не замечать.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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