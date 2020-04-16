Ученые нашли новую угрозу для длительных полетов в космосе

Ученые выявили новые негативные последствия, которые оказывают на организм человека длительные полеты в невесомости. Ранее было известно о проблемах со зрением, появлением ощущения заложенности носа и ушей. Новое исследование опубликовано в журнале Radiology.

Исследователи считают, что в результате длительных полетов в космосе на организм оказывается куда более серьезное воздействие, чем считалось раньше. Речь даже может идти об изменениях объема мозга и деформации гипофиза.

Сотрудники Научно-медицинского центра Техасского университета в Хьюстоне во главе с ведущим автором исследования доктором медицинских наук Ларри Крамером провели МРТ головного мозга перед отправкой на орбиту 11 астронавтам, в том числе одной женщине. Повторно эту процедуру астронавты прошли на следующий день после возвращения на Землю, а затем еще несколько раз в течение года.

Данные МРТ-обследования свидетельствуют, что длительное воздействие микрогравитации вызывало увеличение объема мозга и спинномозговой жидкости. Повышение регистрировалось в течение всего года после приземления, что говорит о постоянстве изменения. МРТ также показала изменения в гипофизе, свидетельствующие о повышенном внутричерепном давлении во время полета.

Как писал «Новый День», ранее о негативном воздействии длительных полетов в космосе на кости человеческого черепа заявили японские и американские медики. У людей возникали воспаления височных костей, однако, что их вызывает, они не смогли установить.

Медики выяснили при помощи МРТ, что у половины астронавтов появлялись воспалительные процессы в части черепа в непосредственно близости к уху. Из-за этого расширялись височные кости, сужались слуховые проходы, а ухо сдавливалось. Это, по всей видимости, и объясняет дискомфорт, испытываемый людьми в невесомости. Эта проблема, как заключают ученые, может стать одним из главных препятствий для полетов на Марс.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.04.20

Американские ученые учатся взламывать сновидения. / Российские ученые просят крови переболевших коронавирусом – она нужна для разработки тестов на антитела. / Вирусологи заявили об эффективности препарата от Эболы против Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»