Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 20 октября 2017, 17:19 мск

российское информационное агентство 18+

Общество

Наказать Путина за отсутствие спасжилета не получилось

Наказать Путина за отсутствие спасжилета не получилось
Фото: пресс-служба Кремля

Заместитель главы МЧС дал официальный ответ на запрос депутата Липецкого областного парламента Олега Хомутинникова, который был обеспокоен нарушениями, допущенными президентом России Владимиром Путиным и его сопровождавшими во время отдыха в Тыве.

Народный избранник обратил внимание на то, что глава государства управлял катером без спасательного жилета. На плавсредстве также находились другие люди, не использовавшие спасжилеты, что является нарушением действующих правил, и создает опасность для жизни и здоровья людей (ст 11.10 КоАП).

Новый День: Наказать Путина за отсутствие спасжилета не получилось

В своем запросе в Генпрокуратуру Хомутинников в августе выражал опасение за жизнь президента: «Президент – это же не фотомодель! Нельзя заставлять его нырять под воду, прыгать по горам ради красивого кадра. У нас даже должности вице-президента нет. Страну в случае чего не на кого оставить», приводит «» слова депутата.

В МЧС ему ответили, что без спасжилета в лодках находится, действительно, нельзя, но организаторы президентской рыбалки оштрафованы не будут. «По результатам просмотра видеосюжета (опубликованного на сайте президента – прим. ред.) установлено, что факт наличия административного правонарушения не может быть зафиксирован, поскольку идентифицировать используемое судно, определить его поднадзорность, установить место и время события, а также совершить иные процессуальные действия невозможно».

Новый День: Наказать Путина за отсутствие спасжилета не получилось

Тем не менее, по словам Чуприяна, «главному государственному инспектору по маломерным судам Республики Тывы указано на низкий уровень взаимодействия с гражданами и СМИ по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах». «Не могут Путина идентифицировать. А так, конечно, нарушение. Огонь!» – прокомментировал Хомутинников полученный им ответ.

Отметим, что нахождение на воде на маломерном судне без спасательного жилета грозит штрафом для физических лиц в размере до 500 рублей, должностным лицам – до 1 тыс. рублей.

Напомним, в июле в российских СМИ и социальных сетях поднялась волна обсуждений из-за того, что президент России Владимир Путин совершил административное правонарушение, управляя автомобилем, будучи непристегнутым ремнем безопасности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.10.17

Следователи пошли по школам: детей предупредили о плохих последствиях участия в протестах. / Жители трущоб Большого Конного полуострова опасаются поджогов перед «Экспо» (ФОТО, ВИДЕО). / Глава ЦРУ призвал США готовиться к ядерному удару из КНДР.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Путин водил автомобиль по Валааму непристегнутым

Метки / Путин Владимир

Песков: Путин готовит очень важное заявление

Путин ищет молодых: президент снизил стаж для карьерного роста чиновников

Путин пытается отодвинуть либеральную элиту

Путин рассказал, готов ли баллотироваться на выборах-2018

Новый посол США и президент РФ обменялись любезностями

«Чего она на меня все время гонит?»: Путин не принял претензий главы Литвы

Путин и Эрдоган обсудили Сирию, газопровод и помидоры

Последствия краха «ВИМ-Авиа»: Путин обрушился с жесткой критикой на министра транспорта РФ
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , , , , , ,

Новости партнеров

Общество, все новости

Москва /

Судьбу «ВИМ-Авиа» могут повторить ещё 10 авиакомпаний

Москва /

В Москве умерла пациентка косметологической клиники

Скандалы и происшествия /

В Великом Новгороде из-за опасной болезни закрыли все школы

Здоровье /

Готовимся к повышению: в Подмосковье вырастет плата за детский сад

Екатеринбург /

«В деле три жертвы». Убийца школьницы Ольги Медведевой оказался серийным насильником. Эксклюзив РИА «Новый День»

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости