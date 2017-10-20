Наказать Путина за отсутствие спасжилета не получилось

Заместитель главы МЧС дал официальный ответ на запрос депутата Липецкого областного парламента Олега Хомутинникова, который был обеспокоен нарушениями, допущенными президентом России Владимиром Путиным и его сопровождавшими во время отдыха в Тыве.

Народный избранник обратил внимание на то, что глава государства управлял катером без спасательного жилета. На плавсредстве также находились другие люди, не использовавшие спасжилеты, что является нарушением действующих правил, и создает опасность для жизни и здоровья людей (ст 11.10 КоАП).

В своем запросе в Генпрокуратуру Хомутинников в августе выражал опасение за жизнь президента: «Президент – это же не фотомодель! Нельзя заставлять его нырять под воду, прыгать по горам ради красивого кадра. У нас даже должности вице-президента нет. Страну в случае чего не на кого оставить», приводит «МК» слова депутата.

В МЧС ему ответили, что без спасжилета в лодках находится, действительно, нельзя, но организаторы президентской рыбалки оштрафованы не будут. «По результатам просмотра видеосюжета (опубликованного на сайте президента – прим. ред.) установлено, что факт наличия административного правонарушения не может быть зафиксирован, поскольку идентифицировать используемое судно, определить его поднадзорность, установить место и время события, а также совершить иные процессуальные действия невозможно».

Тем не менее, по словам Чуприяна, «главному государственному инспектору по маломерным судам Республики Тывы указано на низкий уровень взаимодействия с гражданами и СМИ по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах». «Не могут Путина идентифицировать. А так, конечно, нарушение. Огонь!» – прокомментировал Хомутинников полученный им ответ.

Отметим, что нахождение на воде на маломерном судне без спасательного жилета грозит штрафом для физических лиц в размере до 500 рублей, должностным лицам – до 1 тыс. рублей.

Напомним, в июле в российских СМИ и социальных сетях поднялась волна обсуждений из-за того, что президент России Владимир Путин совершил административное правонарушение, управляя автомобилем, будучи непристегнутым ремнем безопасности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.10.17

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