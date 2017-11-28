Эксперты заступились за свободу оборота и курения электронных сигарет

Эксперты при правительстве РФ выступили против приравнивания электронных сигарет к обычным – такая мера предлагается в рамках антитабачной концепции. Причина оказалась весьма незаурядной. По мнению экспертов, это помешает развитию технологий, сообщили в пресс-службе Открытого правительства.

Как напоминает РИА «Новости», обновленная концепция по борьбе с табакокурением, поступившая в правительство РФ, предполагает ввести новые ограничения при торговле табаком, а также запрет производства, ввоза и обращения некурительных табачных изделий. В частности, в документе говорится, что появление новых, привлекательных для подростков табачных изделий и имитирующих их товаров (электронные средства доставки никотина, нагреваемый табак, кальян, нюхательный табак, растворимый табак) вызывает необходимость введения дополнительных ограничений в части их обращение и реализацию лицам, не достигшим 18 лет.

«Что касается положения концепции, приравнивающего электронные сигареты к обычным, то эта мера, как полагают эксперты, помешает развитию новых технологий, снижающих вред от табака для курильщиков», – отметили в пресс-службе Открытого правительства.

Эксперты уверены, что для инновационных содержащих никотин продуктов следует ввести отдельное регулирование и «обеспечить возможность дальнейшей детализации правовых норм по мере появления новых данных об этих продуктах».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.11.17

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