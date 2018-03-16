«Не получение знаний, а дрессировка»: депутаты предложили отменить ЕГЭ

Депутаты Госдумы собираются внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Авторами инициативы выступили парламентарии от партии ЛДПР. «Предлагается отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования. ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Инициативу прокомментировал для RT зампред комитета ГД по образованию и науке Борис Чернышов: «Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определенному набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену. Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы».

Депутаты указывают, что школьники для подготовки к ЕГЭ вынуждены нанимать дорогостоящих репетиторов, что не все родители способны обеспечить. Авторы законопроекта отмечают, что отмена единого экзамена «позволит определять уровень поступающих в вузы исходя из их знаний, а не на основании сомнительных результатов ЕГЭ, и проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в образовательные учреждения высшего образования».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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