Идею депутатов отменить ЕГЭ прокомментировали в Минобрнауки РФ

В Министерстве образования и науки России не поддержали инициативу депутатов Госдумы об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В ведомстве считают, что система совершенствуется, в то же время большинство граждан страны ее одобряют.

ЕГЭ, по мнению Минобрнауки, «укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания, обеспечивая прозрачную и объективную систему итоговой аттестации учащихся», передает RNS.

Ранее парламентарии от партии ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену ЕГЭ. По мнению народных избранников, экзамен в таком виде «направлен не на получение знаний, а на «дрессировку» по определенному набору заданий». «Форма ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только «проставлять галочки в клеточках»», – говорилось в пояснительной записке к документу.

В свою очередь в Минобрнауки отметили, что работают над совершенствованием ЕГЭ, выводя, в частности, из заданий тестовую часть, и не планируют отступать от этой системы, но продолжат следить за комфортным и объективным проведением экзаменов.

Кроме того, там уточнили, что, по данным последних соцопросов, более 60% россиян считают нынешнюю процедуру сдачи ЕГЭ способной избежать различного рода нарушений.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.18

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