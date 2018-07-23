Заявление Путина должно было урегулировать пенсионный кризис, а вышло наоборот

Слова президента России Владимира Путина о повышении возраста выхода на пенсию озадачили политологов. Глава государства заявил, что ни один из вариантов ему не нравится, но в целом дал понять, что реформу одобряет. По словам экспертов, Путин осложнил задачу чиновникам, которым теперь будет еще сложнее объяснить населению необходимость принятия противоречивого закона. В то же время заявление президента не оставляет шансов на то, что правительство пойдет на смягчение условий, так как обещанная прибавка к пенсии станет реальностью только при самом жестком варианте проведения реформы.

По поводу повышения пенсионного возраста Путин высказался 20 июля, заявив, что этот вопрос «чувствительный». По мнению политологов, нарушение молчания главой государства ожидалось не ранее конца августа, и досрочная» реакция стала сенсацией, пишут «Ведомости». Однако ясности президент не добавил, отмечает политолог Аббас Галлямов, Путин одновременно заявил, что повышения пенсионного возраста можно избежать и что этого избежать нельзя.

Чиновники и эксперты считают, что трактовать заявление российского лидера как сигнал к смягчению реформы не стоит. Своими словами Путин поддержал кабмин, соответственно, реформа будет проходить по варианту, предложенному правительством. Конечно, власти пойдут на некоторые уступки, но они не будут слишком значительными. Например, сейчас обсуждается сохранение пенсионного возраста многодетным матерям и снижение на пару лет стажа, дающего право выйти на пенсию на два года раньше.

Дело в том, что сильные послабления не позволят сдержать обещание премьера Дмитрия Медведева о повышении пенсий на 1000 рублей. В Министерстве труда подтвердили, что такая прибавка возможна только при поэтапном повышении пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин, начиная с 2019 года. Глава Минтруда Максим Топилин ранее сообщал, что в последние годы пенсии индексировались менее чем на 500 рублей, а при повышении возраста средняя пенсия к 2024 году достигнет 20 000 рублей.

Даже озвученные параметры реформы потребуют увеличения пенсионного трансферта из федерального бюджета, указывают эксперты. Минфин уже внес в Госдуму документ, который предусматривает рост трансферта на обязательное пенсионное страхование в следующем году с 641 млрд рублей до 1,106 трлн рублей. Впрочем, на сколько реально увеличатся вливания в ПФР, пока точно определить не представляется возможным.

Кроме того, эффект от реформы может быть ослаблен волной обращений за пенсиями по инвалидности, которую в правительстве не предусмотрели. Обычно доля инвалидов начинает значительно возрастать среди людей 70 лет и старше. В то же время при принятии законов влияющих на социальную защиту, как правило, доля инвалидов пенсионного возраста возрастает.

Вместе с тем, экономисты рассказали еще об одной проблеме, о которой правительство предпочитает не говорить. Прибавка к пенсии обеспечит пенсионерам рост реальных доходов приблизительно на 3,5% – «чувствительно, но не кардинально», отметили в Институте социальной политики Высшей школы экономики. При этом за чертой бедности могут оказаться несостоявшиеся пенсионеры, лишенные дохода в виде пенсии. В этом случае властям придется принимать дополнительные меры, например, увеличивать пособия по безработице, иначе количество бедных после повышения пенсионного возраста будет расти на 100 000 человек в год.

Слова Путина о пенсионной реформе только подогреют протестные настроения, заключают политологи. Закон еще не принят, значит, есть смысл бороться дальше. К тому же теперь каждый, кого правительство призовет высказаться в пользу повышения пенсионного возраста, может отказаться, апеллируя к тому, что ему, как и президенту, реформа не нравится.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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