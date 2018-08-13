Не лекарство, а яд: пенсионная реформа «многих сживет со свету»

«Горькое лекарство», после приема которого большинство не выживает, «называется ядом». Такую «справку» премьеру Дмитрию Медведеву дал известный блогер Олег Козырев, комментируя соответствующее высказывание премьер-министра по пенсионной реформе.

«Повышение пенсионного возраста ничего не вылечит, но многих в буквальном смысле сживет со свету», – заявил он на своей странице в Facebook.

Блогер отметил, что про мужчин говорилось много – «они просто не доживут» до пенсии – и предложил обсудить женщин. В частности, Козырев призвал авторов закона, предлагающих им «пахать до смерти», приглядеться к слабому полу летом – «посмотреть, как они, бедные, ковыляют по лестницам в метро».

«Отекшие больные ноги – почти у всех, не влезающие в шлепанцы и сандалии. Извините, что об этом неудобном пишу – но у нас реально все взрослые женщины, почти все – с больными ногами, больными суставами и т.п., – обратил внимание Козырев. – Куда им еще пахать дальше? Они и так по факту инвалиды».

В случае принятия закона, по его мнению, следует задействовать юристов и устроить «массовую кампанию» по оформлению «всем старикам инвалидности». Как констатировал Козырев, они и так инвалиды – «просто доказывать и бегать по медкомиссиям времени и сил нет».

В минувшую пятницу, 10 августа, глава правительства РФ Дмитрий Медведев сравнил повышение пенсионного возраста с горьким лекарством. По его словам, если человек не желает его пить – все может закончиться очень плохо. Премьер заверил, что пенсионная реформа необходима, несмотря на её болезненное восприятие в обществе.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 13.08.18

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