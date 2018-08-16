Царство пессимизма: большинство россиян ждут роста безработицы

Большинство жителей России (44%) полагают, что в ближайший год число безработных вырастет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

По мнению 42% участников исследования, уровень безработицы не изменится. Лишь 5% респондентов ожидают, что безработных станет меньше.

Как отмечают социологи, более пессимистично настроены представители возрастной группы 40-54 года. 49% из них считают, что безработица будет только расти. Среди молодежи от 18 до 24 лет только 37% верят, что число людей без работы увеличится.

Опрос проводился 19-25 июля среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 регионах России.

Ранее большинство читателей РИА «Новый День» в ходе опроса, проведенного на сайте агентства, высказали мнение, что в стране вырастет уровень безработицы и нищеты после повышения пенсионного возраста – соответствующая реформа усиленно проталкивается правительством РФ. Такую позицию занимают более 51,79% респондентов. Еще 26,56% опрошенных полагают, что пенсионная реформа в России спровоцирует социальный взрыв с массовыми протестами. Лишь 1,21% настроены оптимистично, заявляя, что кабмин РФ сделает всё правильно. Немногим больше (1,63%) допускают, что реформа будет отменена, а правительство будет отправлено в отставку.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.08.18

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