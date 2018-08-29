«Президент показал, что он против народа!»: россияне обрушились на Путина из-за пенсионной реформы

Россияне в большинстве своем негативно оценили сегодняшнее выступление президента России Владимира Путина, в котором он объявил о послаблениях пенсионной реформы, назвав его «позором», «плевком в душу» и «заранее продуманным пиар-ходом», следует из комментариев пользователей соцсетей в Рунете.

По мнению граждан, Путин, выступив в роли доброго полицейского по пенсионной реформе, «расписался в своем бессилии» и фактически признал неэффективность работы своей команды в попытке провести экономические и социальные преобразования в России.

Комментаторы полагают, что теперь ничего хорошего россиянам ждать не следует: число бедных в стране вырастет, а экономика как была в кризисе, так в нем и останется.

Многие считают, что Путин, одобрив пенсионную реформу, «открыто встал на сторону олигархов против простого народа», «покрывает кучку олигархов».

Часть пользователей пишут, что разочаровались в президенте и сожалеют, что голосовали за Путина на прошедших президентских выборах. «Голосовал за Путина. Верил. Но президент плюнул в душу», – отметил один из комментаторов.

Другие высказываются более резко, выступая за отставку президента и за «разгон Госдумы с правительством».

Часть заявляет, что больше не будут голосовать на выборах ни за Путина, ни за «Единую Россию», депутаты которой одобрили в Госдуме правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. «Путин официально перестал быть народным президентом», – пишет один пользователей Твиттера.

Некоторые россияне призывают народ не сдаваться и «продолжать выходить на митинги против пенсионной реформы». По мнению жителя Москвы Константина Янкаускаса, «все путинские «предложения» – косметические, не меняющие суть системы, когда чиновники и олигархи разворовывают страну, а оплачивают это воровство простые граждане». Об этом он написал в своем твиттере.

Между тем, в Рунете нашлись люди, которые поддержали президента и правительство в проведении пенсионной реформы, но их единицы. Они пишут, в России нужно обязательно повышать пенсионный возраст, потому это объективная необходимость. Другие, такие как главред RT Маргарита Симоньян, отдали должное Путину, заметив, что президент «сегодня взял личную, персонифицированную, рискованнейшую ответственность за самую непопулярную реформу… а мог бы и не брать. А взял».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.08.18

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