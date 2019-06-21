Найдены нарушения в действиях полицейских, задерживавших Ивана Голунова

Полиция нашла нарушения, которые допустили должностные лица УВД по Западному административному округу Москвы при осуществлении оперативно-розыскной деятельности в рамках резонансного уголовного дела, по которому проходил корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице. Расследование действий правоохранителей, которые задерживали журналиста, проводили подразделения собственной безопасности ведомства.

Уголовное дело, возбужденное по статьям 30 и 228.1 УК РФ – покушение на сбыт наркотиков, по которому ранее было прекращено уголовное преследование Голунова, будет передано в московскую прокуратуру для решения вопроса о его передаче для дальнейшего расследования Следственный комитет, добавили в столичном полицейском главке.

Журналист Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Полиция обвинила его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и определил его под домашний арест на два месяца.

В суде журналист заявил, что он невиновен, а уголовное преследование связывает со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. В МВД сообщили, что смывы с рук Голунова показали, что он не прикасался к наркотикам. На пакетах с наркотиками отпечатков пальцев Ивана Голунова эксперты также не обнаружили.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с Голунова сняты все обвинения в связи с недоказанностью его причастности к преступлению. Он также попросил президента РФ Владимира Путина отправить в отставку начальника УВД по Западному административному округу Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина. 13 июня глава государства подписал указ об освобождении обоих от занимаемых должностей. Судя по тексту документа, уволенные генералы по-прежнему остаются сотрудниками министерства внутренних дел.

Кроме того, Следственный комитет начал проверку сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию корреспондента. В ведомстве назвали задержание журналиста необоснованным и заявили о нарушении его прав сотрудниками полиции.

В минувшие выходные Голунова допросили в качестве свидетеля в рамках расследования обстоятельств его задержания и возбуждения в отношении него уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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