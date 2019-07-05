В Росси предложили способ увеличить пенсии на треть

Национальная ассоциация пенсионных фондов нашла способ, как увеличить пенсии жителей России до 56% от утраченного заработка.

По мнению ассоциации, это можно сделать благодаря развитию корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения. Данную идею НАПФ предложила в подготовленном для Международного финансового конгресса обзоре, сообщают «Известия»

В организации, в частности, предложили включить некоторые льготы и систему софинансирования в корпоративные программы. Работодатель и сотрудники мог бы делать по 2% взносов. Еще 1% отчисляло бы государство. При этом выплаты по НПО не нужно облагать налогом на доходы физических лиц, полагают в ассоциации. Кроме того, ассоциация предлагает освободить от налога на прибыль пенсионные взносы НПО, которые компании делают в пользу своих работников при условии, что те отработали не менее трех лет

В случае реализации этой инициативы в корпоративные программы можно было бы привлечь около 15 миллионов человек, а этом размер пенсий может достигнуть 56% от суммы заработка. В настоящее время размер пенсий в России, по данным Счетной палаты, составляет только 30-40% от средней зарплаты по стране.

Как сообщал «Новый День», в конце июня Сбербанк в ходе соцопроса выяснил, что более трети россиян хотели бы для комфортной жизни получать пенсию в размере 30 тысяч рублей в месяц. Еще 28% граждан хотят встретить старость, получая не менее 45-60 тысяч рублей в месяц. При этом 41,2% жителей страны убеждены, что уровень их ежемесячных доходов после выхода на пенсию будет составлять от 15-30 тысяч рублей, что не позволит им вести комфортную жизнь.

По данным Пенсионного фонда РФ, средний размер пенсии в России на 1 января 2019 года составил 14 825,95 рубля. Статистические данные при расчете средней пенсии учитывают высокие пенсии чиновников, ветеранов, судей, военнослужащих и других силовиков, поэтому в реальности пенсия у многих намного ниже средней.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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